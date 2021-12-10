Вероятно, из-за ошибки врача во время родов: в частной клинике Киева умер младенец

Следователи полиции и представители прокуратуры подозревают врача акушера-гинеколога одной из частных больниц в халатности, которая привела к смерти ребенка. Мужчина допустил медицинскую ошибку, которая привела к тяжелым и несовместимым с жизнью осложнениям.

Как выяснили правоохранители, в 2020 году врач на договорных родах неверно оценивал данные КТГ-мониторинга ребенка и несвоевременно принял решение о проведении кесарева сечения. Вследствие этого новорожденный получил необратимые изменения в центральной нервной системе.

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Из-за ошибки акушера-гинеколога ребенок умер через 55 дней после рождения.

Меру пресечения еще не избирали

В прокуратуре Киева отметили, что ошибся врач во время родов 32-летней женщины в мае 2020 года. Произошло это в одной из частных клиник Оболонского района столицы.

Медик якобы должен был вовремя сориентироваться и назначить проведение кесарева сечения, однако он сделал это поздно, что и привело к осложнениям.

Пытались ли спасти ребенка в той же частной клинике, или его перевезли в государственную больницу, пока неизвестно.

По факту смерти малышей полицейские открыли уголовное производство и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Специалисты подтвердили, что смерть младенца наступила именно вследствие халатности врача.

Медику уже сообщили о подозрении в совершении преступления. Вскоре ему будут избирать меру пресечения.

Отстранили ли акушера-гинеколога от выполнения своих обязанностей после родов, правоохранители не отметили.

Если врача признают виновным, ему грозит до 5 лет ограничения свободы или до 3 лет тюрьмы. Кроме того, служители Фемиды могут лишить его права занимать определенные должности на 3 года после увольнения.