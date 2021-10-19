Вероятно, курили в постели: В Киеве на Академгородке произошел смертельный пожар

Ужасный пожар произошел в Киеве на улице Семашко днем 19 октября. В результате возгорания квартиры на 8 этаже многоэтажки погибли супруги.

Спасатели узнали об инциденте в Святошинском районе Киева в 10:47. Огнеборцы быстро прибыли на место происшествия, однако шансов спасти жильцов квартиры, которая загорелась, не было.

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Женщина и мужчина задохнулись угарным газом. Произошло это, судя по всему, еще до вызова ГСЧС.

Выгорела одна комната

Спасатели тушили пожар с лестницы / Фото ГСЧС Киева

Сразу после сообщения о пожаре в 9-этажном доме, на улицу Семашко, 21 выехали ближайшие спасательные подразделения.

Пожарные выяснили, что эпицентром возгорания была спальная комната семейной пары.

Вероятно, мужчина с женщиной курили в постели, из-за чего и произошел пожар.

Огонь охватил площадь 10 квадратных метров, а потушили его лишь в 11:45.



Пожар, вероятно, произошел из-за курения в постели / Фото ГСЧС Киева

На месте происшествия также работали медики скорой и полицейские. Впрочем, помощь врачей никому не понадобилась.

Правоохранители будут выяснять все обстоятельства инцидента. По факту гибели людей открыли уголовное производство.