Выезд осложнен, но открыт, – Кличко о ситуации в Киеве

Кровавые атаки агрессора продолжаются во многих регионах Украины, но власти столицы в этой сложной ситуации полностью обеспечивают жизнедеятельность Киева. Об этом на брифинге 24 февраля заявил мэр Виталий Кличко.

По словам главы города, въезды в Киев остаются открытыми, хотя и осложненными, сообщает 24 канал. Кроме того, Кличко отметил, что в столице ездит общественный транспорт.

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Мэр отметил, что пользоваться транспортом должны только те, кто работает на стратегических предприятиях – во время движения с работы домой и наоборот.

Во время комендантского часа метро будет открыто

На въезде в Киев оборудуют защитные сооружения, которые могут осложнить попадание в столицу и выезд из нее. Однако закрывать движение не будут.

По словам мэра, все гражданские лица должны находиться дома, а в случае срабатывания тревоги – двигаться к укрытию.

Во время комендантского часа – с 22:00 до 7:00 – транспорт по городу ходить не будет, но метро будет открываться в любое время для защиты населения от атаки с воздуха.

Кроме того, Виталий Кличко подчеркнул, чтобы все, кто может, записывались в ряды территориальной обороны Киева.

Международные партнеры вводят санкции против агрессора, предоставляют Украине оружие. Только общими усилиями можно остановить огромную угрозу, нависшую над Европой и всем демократическим миром,

– подчеркнул мэр.

Смотрите видео брифинга Виталия Кличко относительно ситуации в Киеве:

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.

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