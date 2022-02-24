За словами очільника міста, в'їзди до Києва залишаються відкритими, хоча й ускладненими, повідомляє 24 канал. Крім того, Кличко наголосив, що у столиці їздить громадський транспорт.

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Мер наголосив на тому, що користуватися транспортом мають лише ті, хто працює на стратегічних підприємствах – під час руху з роботи додому та навпаки.

Під час комендантської години метро буде відчинено

На в'їзді до Києва обладнають захисні споруди, які можуть ускладнити потрапляння до столиці та виїзд з неї. Однак закривати рух не будуть.

За словами мера, всі цивільні особи мають перебувати вдома, а у випадку спрацювання тривоги – рухатися до укриття.

Під час комендантської години – з 22:00 до 7:00 – транспорт містом ходити не буде, але метро відкриватиметься в будь-який час для захисту населення від атаки з повітря.

Крім того, Віталій Кличко наголосив, аби всі, хто може, записувалися до лав територіальної оборони Києва.



Міжнародні партнери запроваджують санкції проти агресора, надають Україні зброю. Тільки спільними зусиллями можна зупинити величезну загрозу, що нависла над Європою та всім демократичним світом,

– підкреслив мер.

Дивіться відео брифінгу Віталія Кличка щодо ситуації у Києві:

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.



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