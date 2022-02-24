Въезд и выезд из Киева не закрывали, – Николай Поворозник

Замглавы КГГА успокоил киевлян и жителей области. Движение транспорта никто не ограничивает, автомобили курсируют в обычном режиме.

Об этом сообщили в эфире одного из украинских телеканалов 24 февраля. Паники на улицах столицы нет, ситуация контролируется.

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Ситуация в Киеве

По словам заместителя главы Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника, въезды и выезды из столицы не закрывали. Метро Киева работает в обычном режиме.

Корреспондент UA: Перший побывал на улицах Киева. По его наблюдениям паники среди жителей и гостей города нет.

Есть очереди в магазины, пробки на дорогах – многие авто едут за бензином на заправки. Однако толкотни, драк, аварий нет, все происходит цивилизованно.

В метро все происходит как обычно, людей с чемоданами очень мало. Общественный транспорт Киева продолжает курсировать в нормальном режиме.

По улицам Киева спокойно гуляют люди. Кое-кто с кофе, некоторые – звонят по телефону родственникам.

Призывы не паниковать

В то же время, на странице в фейсбуке Николай Поворозник отметил, что самый страшный враг в этой ситуации – паника. Следовательно, всех, кто не вовлечен в работу критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, попросили оставаться дома.

Наготове гражданам рекомендуют держать "тревожный чемодан". В него нужно положить документы, наличные деньги, лекарства, необходимый минимум одежды.

"Городские власти в столице. Мы продолжаем обеспечивать функционирование города", - подчеркнул Поворозник.

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