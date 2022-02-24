Про це повідомили в ефірі одного з українських телеканалів 24 лютого. Паніки на вулицях столиці немає, ситуація контрольована.

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Ситуація в Києві

За словами заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколи Поворозника, в’їзди та виїзди зі столиці не закривали. Метро Києва працює в звичному режимі.

Кореспондент UA:Перший побував на вулицях Києва. За його спостереженнями, паніки серед жителів та гостей міста немає.

Є черги до магазинів, затори на дорогах – чимало авто їдуть за бензином на заправки. Однак штовханини, бійок, аварій немає, все відбувається цивілізовано.

У метро все відбувається як зазвичай, людей з валізами дуже мало. Громадський транспорт Києва продовжує курсувати в нормальному режимі.

Вулицями Києва спокійно гуляють люди. Дехто з кавою, дехто – телефонує родичам.

Заклики не панікували

Водночас на сторінці у фейсбуці Микола Поворозник зауважив, що найстрашніший ворог у цій ситуації – паніка. Відтак, усіх, хто не залучений до роботи критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, попросили залишатися вдома.

Напоготові громадянам рекомендують тримати "тривожну валізку". У неї потрібно покласти документи, готівку, ліки, необхідний мінімум одягу.

"Міська влада в столиці. Ми продовжуємо забезпечувати функціонування міста", – наголосив Поворозник.

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