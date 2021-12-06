Википедия захотела снести статью о киевлянке из "Азова", создавшей уникальное медподразделение

Онлайн-энциклопедия Википедия пытается удалить статью об участнице Азовского движения, киевлянке Елене Толкачевой (Гайке).

Девушка известна тем, что создала уникальное волонтерско-медицинское подразделение, которое занимается ранеными добровольцами и семьями погибших героев.

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Елена Толкачева создала уникальное волонтерско-медицинское подразделение / Фото Ярослава Юрченко

Основала то, о чем не позаботилось государство

По словам бойца "Азова" Ярослава Юрченко, инициатива его сестры называется Патронатная служба. Показательно, что аналога за семь лет войны не создала ни одна государственная служба, ни даже другие добровольческие формирования.

Следовательно, подразделение Толкачевой занимается не только проблемами азовцев, но и Добровольческого украинского корпуса "Правого сектора", Украинской добровольческой армии, Организации украинских националистов.

Сейчас эту статью пытаются снести, аргументируя это недостаточной освещенностью деятельности Гайки в интернете. Так что давайте вместе сгенерируем нужные упоминания!

– призвал украинцев Юрченко.

Он подчеркнул, что сегодня Википедия является мощным электронным оружием в случае наступления и броней в случае обороны. К тому же, она – один из самых популярных онлайн-ресурсов в Украине. Учитывая это, сайт крайне необходимо наполнять украинским контентом.

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Текст публикации Ярослава Юрченко:

Википедия сегодня – один из самых посещаемых в Украине веб-ресурсов. Это мощное электронное оружие в случае наступления и броня в случае обороны. Поэтому ее крайне необходимо наполнять украинским содержанием. И статьи о достойных уважения украинцах там должны быть по определению.

Елена Толкачева (Гайка) является не простой участницей Азовского движения. Она – организатор и создатель уникальной системы сопровождения и помощи раненым и заботы о семьях погибших. Такая система называется Патронатная служба.

Она не имеет аналогов ни в государственных структурах, ни в других добровольческих формированиях. Кто сомневается, может переспросить раненых азовцев. Кстати, в меру своих сил Патронатная служба пытается помогать и добровольцам, о которых государство не заботится в принципе (Добровольческий украинский корпус "Правого сектора", Украинская добровольческая армия, Организация украинских националистов).

Поэтому статья о организаторах такой службы в Википедии должна быть обязательно. Сейчас эту статью пытаются снести, аргументируя это недостаточной освещенностью деятельности Гайки в интернете. Так, она не пиарится и упоминаний о ней действительно меньше, чем о квир-активистах или порнозвездах (о которых статей в Википедии – полно). Так что, давайте вместе сгенерируем нужные упоминания!

Мы, сознательное украинское сообщество, своей активностью вполне можем одолеть нелепые правила, которые сейчас делают широко распространенную глупость важнее действительно заслуженных людей.