Дівчина відома тим, що створила унікальний волонтерсько-медичний підрозділ, який опікується пораненими добровольцями та родинами загиблих Героїв.

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Олена Толкачова створила унікальний волонтерсько-медичний підрозділ / Фото Ярослава Юрченка

Заснувала те, про що не подбала держава

За словами бійця "Азову" Ярослава Юрченка, ініціатива його посестри називається Патронатна служба. Показово, що аналогу за сім років війни не створила ні жодна державна служба, ні навіть інші добровольчі формування.

Відтак, підрозділ Толкачової займається не лише проблемами азовців, але й Добровольчого українського корпусу "Правого сектору", Української добровольчої армії, Організації українських націоналістів.

Зараз цю статтю намагаються знести, аргументуючи це недостатньою висвітленістю діяльності Гайки в інтернеті. Тож давайте разом згенеруємо потрібні згадки!

– закликав українців Юрченко.

Він наголосив, що сьогодні Вікіпедія є потужною електронною зброєю в разі наступу і бронею в разі оборони. До того ж, вона – один із найпопулярніших онлайн-ресурсів в Україні. З огляду на це, сайт вкрай необхідно наповнювати українським контентом.

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Текст публікації Ярослава Юрченка:

Вікіпедія сьогодні – один із найвідвідуваніших в Україні веб-ресурсів. Це потужна електронна зброя в разі наступу і броня в разі оборони. Тому її вкрай необхідно наповнювати українським змістом. І статті про гідних поваги українців там мають бути за визначенням.

Олена Толкачова (Гайка) є не простою учасницею Азовського Руху. Вона – організаторка і творець унікальної системи супроводу й допомоги пораненим та піклування про родини загиблих. Така система має назву Патронатна служба.

Вона немає аналогів ані в державних структурах, ані в інших добровольчих формуваннях. Хто сумнівається, може перепитати поранених азовців. До речі, в міру своїх сил Патронатна служба намагається допомагати й добровольцям, про яких держава не піклується в принципі (Добровольчий український корпус "Правого сектору", Українська добровольча армія, Організація українських націоналістів).

Тому стаття про організаторку такої служби у Вікіпедії має бути обов'язково. Зараз цю статтю намагаються знести, арументуючи це недостатньою висвітленістю діяльності Гайки в інтернеті. Так, вона не піариться і згадок про неї дійсно менше, ніж про квір-активістів чи порнозірок (про яких статей у Вікіпедії – повно). Тож, давайте разом згенеруємо потрібні згадки!

Ми, свідома українська спільнота, своєю активністю цілком можемо здолати безглузді правила, які зараз роблять широко розповсюджену дурню важливішою за справді заслужених людей.