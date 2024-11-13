Повітряна тривога у Києві лунає з 6:36, в області – з 00:48 13 листопада. 24 Канал пише, що людей закликають йти в укриття через загрозу ракет та безпілотників.
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Що відомо про вибухи в Києві
Вибухи в місті. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!
– заявив Віталій Кличко орієнтовно о 7:23 13 листопада.
До речі, о 7:20 на Київ летіли балістичні ракети, о 7:22 – група крилатих ракет.
Проте монітори написали, що група крилатих ракет була локаційно втрачена у Київській області. По них тривала дорозвідка.
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Моніторингові телеграм-канали написали, що крилатих ракет у повітряному просторі станом на 7:29 вже немає. Була ще загроза балістики.
Варто зауважити, що орієнтовно о 05:57 Росія випустила крилаті ракети повітряного базування з району Ростовської області Росії. Ракети опинились у повітряному просторі України перед 7:00 13 листопада.
На жаль, орієнтовно о 06:45 росіяни знову випустили крилаті ракети повітряного базування з району Каспійського моря. Орієнтовно о 8:00 13 листопада буде відомо, чи був пуск імітаційним, чи ракети справді атакуватимуть Україну.