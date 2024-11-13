О 6:36 у Києві оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку. У місті пролунали вибухи, передає 24 Канал.

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Можливе відключення світла

На тлі загрози ракетного удару в Києві можуть бути запроваджені графіки аварійних відключень електроенергії. У КМВА заявили, що це "превентивний захід".

Як повідомляють Повітряні сили, противник здійснює пуски балістичних і крилатих ракет у напрямку Києва.

Нагадаємо, що після 03:00 було зафіксовано зліт до 6 бортів Ту-95мс з Оленєгорська. Незадовго до 07:00 стало відомо про пуск перших ракет у напрямку Київської області.

Згодом було заявлено й про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.

Монірингові канали попереджали про пуски кількох балістичних ракет по столиці.