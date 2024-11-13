Воздушная тревога в Киеве звучит с 6:36, в области – с 00:48 13 ноября. 24 Канал пишет, что людей призывают идти в укрытие из-за угрозы ракет и беспилотников.

Смотрите также Были пуски с Ту-95МС: первые ракеты уже над Украиной

Что известно о взрывах в Киеве

Взрывы в городе. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!

– заявил Виталий Кличко ориентировочно в 7:23 13 ноября.

Кстати, в 7:20 на Киев летели баллистические ракеты, в 7:22 – группа крылатых ракет.

Однако мониторы написали, что группа крылатых ракет была локально потеряна в Киевской области. По ним продолжалась доразведка.

Смотрите также Россия пускает ракеты на Киев: в городе могут ввести графики отключения света

Мониторинговые телеграм-каналы написали, что крылатых ракет в воздушном пространстве по состоянию на 7:29 уже нет. Еще есть угроза баллистики.

Стоит заметить, что ориентировочно в 05:57 Россия выпустила крылатые ракеты воздушного базирования из района Ростовской области России. Ракеты оказались в воздушном пространстве Украины перед 7:00 13 ноября.

К сожалению, ориентировочно в 06:45 россияне снова выпустили крылатые ракеты воздушного базирования из района Каспийского моря. Ориентировочно в 8:00 13 ноября будет известно, был ли пуск имитационным, или ракеты действительно будут атаковать Украину.