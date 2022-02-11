Владелица гоняла на бешеной скорости: в Киеве из-за неуплаты штрафов изъяли элитный Mercedes

Mercedes S 500 изъяли государственные исполнители Днепровского района Киева утром 11 февраля. Владелица этого дорогостоящего автомобиля не уплатила 23 штрафа.

По словам заместителя министра по вопросам исполнительной службы в минюсте, изъятие машины осуществили из-за получения производства по принудительному взысканию немалого количества штрафов за систематическое нарушение правил дорожного движения.

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Общая сумма штрафов, которые насобирала женщина, превышает 25 тысяч гривен.

Гоняла на скорости 136 километров в час

Как утверждает чиновник, владелица Mercedes накопила штрафов в основном за превышение скорости.

Наибольшее превышение, допущенное женщиной, – 136 километров в час при разрешенных 50.

За это правонарушения в отношении женщины составили постановление на 1 700 гривен, а поскольку в течение 15 суток владелица ничего не уплатила, штраф предъявили в исполнительную службу в двойном размере.

Напомню, что соблюдение ПДД не только способствует обеспечению спокойствия в городе, но и убережет от получения штрафов и изъятия транспортных средств за подобные правонарушения. Будьте ответственны,

– отметил Андрей Гайченко.

Как нарушительница может вернуть машину

Согласно правовым нормам, владелица Mercedes сможет снова выезжать на нем на дорогу после полного погашения штрафов, а также после того, как оплатит немалую сумму за услуги штрафплощадки и эвакуацию машины.