"Владыка не благословил": в Киеве священник запретил стерилизовать кошек с территории лавры

На территории Киево-Печерской лавры волонтеры ловили кошек, чтобы провакцинировать и стерилизовать их. Архимандрит против таких действий, потому что говорит, что это грех.

В сеть выложили запись, где волонтеры спорят с архимандритом лавры. Случилось это 28 сентября.

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Реакция удивила

На территории Лавры бродят многие кошки. Волонтеры решили заниматься ими. Они лечат, вакцинируют и стерилизуют кошек.

Местным священнослужителям не понравились действия волонтеров. Они говорят, что стерилизация – это грех. На записи видно, как архимандриты спорят с женщинами относительно ситуации.

Волонтерки говорят, что имеют разрешение на стерилизацию и могут это делать. Однако священнослужитель говорит, что они не имеют никакого права. Разрешение может предоставить только владыка, благословив дело.

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Во время спора архимандрит несколько раз пытался выгнать волонтерок. Он говорил: "Убирайтесь отсюда". Как закончился инцидент не известно.