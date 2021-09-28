У мережу виклали запис, де волонтери сперечаються з архімандритом лаври. Трапилось це 28 вересня.

Цікаво Український священник підкорив інстаграм та тікток: захопливі відео

Реакція здивувала

На території лаври блукають багато кішок. Волонтери вирішили опікуватися ними. Вони лікують, вакцинують і стерилізують котів.

Місцевим священнослужителям не сподобалися дії волонтерів. Вони кажуть, що стерилізація – це гріх. На записі видно, як архімандрит сперечаються з жінками щодо ситуації.

Волонтерки кажуть, що мають дозвіл на стерилізацію і можуть це робити. Натомість священнослужитель каже, що вони не мають жодного права. Дозвіл може надати лише владика, благословивши справу.

Як архімандрит не дозволяв стерилізувати котів з території лаври: відео з телеграму "Київ без цензури"

Під час суперечки архімандрит кілька разів намагався вигнати волонтерок. Він казав: "Забирайтеся звідси". Як закінчився інцидент – не відомо.