Волонтеры забили тревогу из-за отравления собак в Переяславе: за дело взялась полиция

В городе Переяслав Киевской области неизвестные злоумышленники отравили собак. Такое заявление поступило правоохранителям от волонтеров-защитников 25 сентября.

Кроме того, информация об уничтожении четвероногих появилась в социальной сети. Узнав об этих фактах, полицейские сразу же принялись за расследование дела.

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Убийцу братьев наших меньших ждет реальный срок

Правоохранители уже открыли уголовное производство по жестокому обращению с животными. Виновному в гибели собак грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Также санкция статьи предусматривает конфискацию животных у осужденного, если они у него есть.

Сейчас полицейские ведут расследование, чтобы установить все обстоятельства преступления и узнать, кто к нему причастен.

Демарш догхантера Святогора

Тем временем скандально известный догхантер Алексей Святогор, который убил несколько тысяч собак в Киеве, начал открыто угрожать зооактивистам. Одну из них он пообещал порезать канцелярским ножом за выход на акцию протеста.

Запорожские живодеры уже за решеткой

В Запорожье наконец огласили приговор паре живодеров, которая выкладывала в сеть жуткие видео с издевательствами и убийствами животных. Женщину посадили в тюрьму на 5,5 лет, а мужчину – на три.