Крім того, інформація про знищення чотирилапих з'явилася у соціальній мережі. Дізнавшись про ці факти, поліцейські одразу ж взялися за розслідування справи.

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Убивцю братів наших менших чекає реальний строк

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження щодо жорстокого поводження з тваринами. Винному в загибелі собак загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Зверніть увагу! Також санкція статті передбачає конфіскацію тварин в засудженого, якщо вони у нього є.

Наразі поліцейські ведуть розслідування, аби встановити всі обставини злочину та дізнатися, хто до нього причетний.

Демарш доґхантера Святогора

Тим часом скандально відомий доґхантер Олексій Святогор, який знищив кілька тисяч собак у Києві, почав відкрито погрожувати зооактивістам. Одну із них він пообіцяв порізати канцелярським ножем за вихід на акцію протесту.

Запорізькі шкуродери вже за ґратами

У Запоріжжі нарешті оголосили вирок парі шкуродерів, яка викладала у мережу моторошні відео зі знущаннями та вбивствами тварин. Жінку посадили до в'язниці на 5,5 років, а чоловіка – на три.