У чому звинуватили пару

Судове рішення схвалили щодо 25-річної жінки та її 52-річного співмешканця. Вони створювали порнографічні фото та відео і поширювали їх в інтернеті.

Читайте також Суддя з Мукачева отримав 7 років в'язниці за хабар у 2000 гривень

Найбільшого розголосу дії обвинуваченої набули після того, як вона зняла на відео та виклала у соцмережах жорстоке знущання з кота, унаслідок якого тварина померла,

– розповіли у прокуратурі.

Вироком суду першої інстанції:

жінку засудили до 5 років та 6 місяців позбавлення волі ,

, чоловіку суд призначив 4 роки позбавлення волі, встановивши йому іспитовий строк 3 роки.

Зверніть увагу! Їм також заборонили займатись діяльністю, пов'язаною з виготовленням та реалізацією фото та відеопродукції на 3 роки.

Прокуратура оскаржила рішення суду

Прокурор у цій справі не погодився з умовним терміном чоловіку. Він вважав таке покарання надто м'яким та подав апеляційну скаргу. Суд врахував доводи прокурора та ухвалив новий вирок.

Згідно з ним, чоловіка засудили до реального терміну покарання – 3 роки позбавлення волі. Вирок жінки залишили без змін.