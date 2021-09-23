В чем обвинили пару

Судебное решение одобрили в отношении 25-летней женщины и ее 52-летнего сожителя. Они создавали порнографические фото и видео и распространяли их в интернете.

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Наибольшую огласку действия обвиняемой получили после того, как она сняла на видео и выложила в соцсетях жестокое издевательство над котом, в результате которого животное умерло,

– рассказали в прокуратуре.

Приговором суда первой инстанции:

женщину приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы,

мужчине суд назначил 4 года лишения свободы, установив ему испытательный срок 3 года.

Обратите внимание! Им также запретили заниматься деятельностью, связанной с изготовлением и реализацией фото и видеопродукции на 3 года.

Прокуратура обжаловала решение суда

Прокурор по этому делу не согласился с условным сроком. Он счел такое наказание слишком мягким и подал апелляционную жалобу. Суд учел доводы прокурора и вынес новый приговор.

Согласно ему, мужчину приговорили к реальному сроку наказания – 3 года лишения свободы. Приговор женщины оставили без изменений.