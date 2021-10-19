Вооруженный хулиган разгромил приемную депутата Киевсовета от "Слуги народа"

В центре столицы на улице Лютеранской хулиган ворвался в общественную приемную депутата Киевсовета. Утром 19 октября мужчина совершил там настоящий погром и испортил имущество.

Правоохранители пока не назвали имя политика, однако "Украинская правда" пишет, что речь идет о представительнице "Слуги народа" Лилии Пашинной. Против злоумышленника уже открыли уголовное производство.

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Успокаивали дебошира спецназовцы

После вызова на место происшествия сразу же прибыли бойцы полка полиции особого назначения №2. Помощник депутата рассказал им подробности инцидента.

Выяснилось, что злоумышленник ворвался в помещение, разбив и разрисовав стекло входной двери. Затем он спустился на нижний этаж к электрощитам и вырвал из них провода.



Злоумышленник разбил стекло во входной двери и разрисовал их краской / Фото полиции Киева

"Турист" с оружием

В конце концов полицейские задержали молодого человека. Он оказался 31-летним уроженцем Полтавской области. При себе у мужчины был предположительно пневматический пистолет и баллончик с краской.

Как накажут погромщика

После задержания злоумышленника передали следователям, чтобы выяснить мотивы его поступка. Вскоре ему должны объявить подозрение и избрать меру пресечения. За хулиганство мужчине грозит до семи лет заключения.

Задержанный оказался 31-летним уроженцем Полтавщины / Фото полиции Киева

Вооруженный неадекват устроил стрельбу на Крещатике: похожее

В одном из баров на Крещатике 15 октября мужчина устроил конфликт с охранником и выстрелил ему в живот из пневматического оружия. Нападавший был задержан с поличным, а пострадавшего доставили в больницу.

Текст публикации полиции Киева:

По факту хулиганства в общественной приемной депутата городского совета начато уголовное производство

Неизвестный ворвался в помещение и повредил имущество, после чего пытался скрыться. Спецназовцы, которые находились неподалеку от места происшествия, оперативно задержали мужчину.

Сейчас с ним общаются следователи и выясняют мотивы содеянного.

Сегодня около 10: 00 часов в Печерское управление полиции поступила информация о том, что в помещение общественной приемной на улице Лютеранской хулиганит неизвестный. На сообщение немедленно прибыли спецназовцы полка №2.

Как сообщил начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва, на месте к правоохранителям обратился помощник депутата городского совета, который сообщил обстоятельства происшествия:

"В помещение ворвался мужчина, разбил стекло во входной двери и зарисовал из баллончика таблички. Далее нарушитель спустился на нижний этаж, где находятся щиты электросети, и вырвал оттуда провода. Получив сообщение о происшествии, спецназовцы полка полиции особого назначения №2, которые находились неподалеку, оперативно задержали 31-летнего уроженца Полтавщины и передали следственно-оперативной группе. Сейчас с ним общаются следователи и устанавливают мотивы содеянного".

В ходе поверхностного осмотра следователи обнаружили и изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет и баллончик с краской. Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"По согласованию с Печерской окружной прокуратурой следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по части четвертой статьи 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении этого преступления и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы", – сообщил Андрей Дуброва.