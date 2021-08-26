Вопрос не персоналий и быстрых кадровых решений, – Корниенко о смене главы КГГА

Во всех 25 областях и различных субъектах Украины руководители государственных администраций назначают президентом по представлению Кабинета Министров. Впрочем, в Киеве ситуация совсем иная. Глава КГГА говорит, что его выбрали киевляне, поэтому исполнительная власть должна с этим мириться.

В этом заключается проблема или нюанс государственного управления. Такое мнение в эфире 24 канала озвучил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

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По его словам, снова складывается ситуация вокруг Киевской городской государственной администрации, которая намекает, что эта проблема есть и будет существовать.

Кроме этого, у власти много вопросов именно к работе КГГА из-за различных действий чиновников. И разъяснением некоторых ситуаций должны заниматься правоохранительные органы.

Смена главы КГГА – вопрос не персоналий и быстрых кадровых решений. Это вопрос изменения управления городом, корректировки, которая не до конца является эффективной,

– отметил Корниенко.

Он ответил, что пока неизвестно, какие механизмы будут применяться для смены главы Киевской городской госадминистрации. Будет ли это новый законопроект, или попытка восстановить документ, который уже является наработанным.

Корниенко: с законопроектом о столице непростая ситуация

Проект "Закона о городе Киев – столице Украины" в Раде зарегистрировали еще 24 сентября 2019 года. Одним из инициаторов документа было руководство "Слуги народа".

Глава партии рассказал, что законопроект действительно есть, но с ним возникла довольно непростая ситуация из-за количества правок. К тому же он несколько раз проходил комитет, авторы возвращались к нему, получали много замечаний главного юридического управления.

Он добавил, что там есть много новаций, которые вряд ли позволят быстро ситуацию в Киеве исправить. В тексте прописано:

создание районных советов в столице;

полная перезагрузка структуры управления городом.

Корниенко отметил, что нужно посмотреть и на перспективы прохождения проекта закона в зал. Возможно, нардепы будут работать другими путями, которые тоже теоретически могут существовать.

Корниенко отреагировал на слухи о смене главы КГГА: смотрите видео