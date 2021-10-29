На Воскресенке в Киеве на дороге из-за коммунальной аварии образовался огромный провал

В результате прорыва труб водоснабжения на перекрестке бульвара Перова и проспекта Алишера Навои произошел провал проезжей части. Под землей оказались тонны асфальта.

Как отметили в патрульной полиции Киева, инцидент произошел вечером 29 октября на довольно оживленном участке дороги. Масштабная авария сделала невозможным проезд от бульвара Перова в направлении радужной улицы.

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На месте происшествия работают коммунальщики Киевводоканала и Киевавтодора.

Прорыв трубы вызвал серьезный затор

Дорожное покрытие провалилось на двух полосах дороги из 6. Авария вызвала немалый затор во всех направлениях.

В Киевавтодоре говорят, что провал произошел из-за прорыва инженерных сетей Киевводоканала.

Сейчас работники коммунальных предприятий пытаются локализовать аварию и заменить участки поврежденных труб.

Сколько времени рабочие потратят на восстановление сети и строительство дорожного полотна на поврежденном участке, пока неизвестно.

В соцсетях жители Киева указывают на то, что подобных аварий происходит все больше.

Смотрите видео с места масштабной коммунальной аварии в Киеве: