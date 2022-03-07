Воздушная тревога в Киеве и Чернигове: всем немедленно в укрытие
7 марта 2022 , 05:06Читати новину українською
В Киеве и Чернигове по состоянию на пять часов объявили воздушную тревогу. Жителям этих городов нужно спуститься в укрытие.
В укрытиях нужно быть до тех пор, пока сирена не известит об отбое тревоги. Не пренебрегайте своей безопасностью.
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Если поблизости нет специально оборудованных укрытий, вы можете спуститься в подвал или закрыться в ванной комнате. В столице укрытием также служит метро.
Карты с укрытиями Киева и Чернигова можно найти по ссылкам, просто нажав на город.
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