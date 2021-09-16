В Киеве возле Офиса генпрокурора дорожные конусы прикрепили цепями. Кто это сделал и для чего – не известно. В сети люди говорят, что это "новый арт-объкт".

В сети опубликовали фото, где видно, дорожные конусы, перевязанные цепями. О курьезе рассказал 15 сентября журналист Михаил Ткач.

Обратите внимание В Донецкой области полицейские похитили мусорник с автомойки: видео попало в сеть

Ситуация забавная

Активист пишет, что это "реформа от Офиса генпрокурора", ведь конусы прикрепили именно вблизи него. Хоть точно не известно, кто это сделал.

Михаил Ткач пишет, что его эта ситуация насмешила. Он сравнил конусы в цепях с "13-ым айфоном в мире парковок".

Возле Офиса Генпрокурора дорожные конусы привязали цепями / Фото из Фейсбука Михаила Ткача

Люди активно комментируют сообщение журналиста. Большинство насмехается над ситуацией, а кто-то считает, что это нарушение ПДД. Вот несколько реакций:

"Фишки в казино, а это – конус";

"Ооо ... Моя любимая прокуратурка. Как она там?";

"Это чтобы не украли, неужели не ясно?";

"Но ведь эта х*рня – незаконна";

"Большая стройка".

Местных жителей ситуация насмешила / Фото из фейсбука Михаила Ткача

Согласно ПДД Украины установка предметов, препятствующих проезду или парковке транспортных средств, запрещена. За исключением: оформления ДТП, выполнения дорожных работ, ограничения или запрета движения ТС и пешеходов в случаях, предусмотренных законодательством.