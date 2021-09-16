У мережі опублікували фото, де видно, дорожні конуси, що перев'язані ланцюгами. Про курйоз розповів 15 вересня журналіст Михайло Ткач.

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Ситуація кумедна

Активіст пише, що це "реформа від Офісу генпрокурора", адже конуси прикріпили саме поблизу нього. Хоч точно не відомо, хто це зробив.

Михайло Ткач пише, що його ця ситуація його насмішила. Він порівняв конуси в ланцюгах до "13-го айфона у світі парківок".



Біля Офісу Генпрокурора дорожні конуси прив'язали ланцюгами / Фото з фейсбуку Михайла Ткача

Люди активно коментують допис журналіста. Більшість насміхається над ситуацією, а хтось вважає, що це порушення ПДР. Ось кілька реакцій:

"Фішки в казино, а це – конус";

"Ооо… Моя улюблена прокуратурка. Як вона там?";

"Це щоб не вкрали, невже не ясно?";

"Але ж ця х*рня – незаконна";

"Велике будівництво".



Місцевих жителів ситуація насмішила / Фото з фейсбуку Михайла Ткача

Зауважте! Згідно з ПДР України встановлення предметів, що перешкоджають проїзду або паркуванню транспортних засобів, є заборонене. За винятком: оформлення ДТП, виконання дорожніх робіт, обмеження або заборони руху ТЗ та пішоходів у випадках, передбачених законодавством.