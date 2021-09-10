Курйозне відео потрапило у мережу. Автори відео стверджують, що це сталося на мийці.

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З оприлюднених кадрів можна зробити висновок, що поліцейські приїхали мити свій службовий автомобіль. Однак згодом один з них бере вуличний смітник і ставить його на заднє сидіння автомобіля. Цікаво, що напарник поліцейського ніяк не відреагував на те, що відбулося. Він продовжив витирати авто.

Чи поїхали поліцейські, забравши цей смітник, невідомо, адже відео переривається. Коли саме трапився інцидент також залишається загадкою.

Правоохоронці ймовірно вкрали смітник: дивіться відео

Зауважимо, що не менш курйозний випадок стався у Тернопільській області. Там п'яний чоловік викрав автомобіль Mazda, бо не хотів йти додому пішки.