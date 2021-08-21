Возле Офиса Президента открыли современную арт-площадку с причудливыми фигурами
Источник:Офис Президента
В Киеве возле здания Офиса Президента открыли инклюзивное игровое арт-пространство. Фигуры создали по мотивам работ известной украинской художницы Марии Примаченко.
Площадка будет открыта в течение осени
Арт-площадка ориентирована и на детей, и на взрослых. Она также доступна для людей с ограниченными возможностями.
К теме Трудолюбивые и ответственные: какие ценности и мотивации у нового поколения Независимости
Площадку создали Национальный комплекс "Экспоцентр Украины" и Благотворительный фонд "Творческое наследие семьи Марии Примаченко" при поддержке ОПУ. Деньги из госбюджета не использовали – привлекли меценатов.
Здесь дети будут учиться искусству через интерактив. Они подсознательно и сознательно будут приобщаться к современному украинскому искусству. Такого качества площадок я не видел нигде в мире,
– отметил гендиректор ВДНХ Евгений Мушкин.
Возле Офиса Президента открыли арт-площадку для детей / Фото ОПУ
В ОПУ объяснили, что выбрали работы Примаченко, потому что они лучше всего иллюстрируют добро, украинское гостеприимство и национальный колорит. Также в творчестве художницы искусствоведы проследили инклюзивное мировосприятие – каждый образ уникален и прекрасен. Именно так авторы площадки декларируют основную идею инклюзии – равное пространство для всех.
Над фигурами для площадки работала группа художников. Они не просто арт-объекты, но и выполняют функции горок, качелей, карусели и тому подобное.
Отметим, площадка будет работать в августе и в течение осени.