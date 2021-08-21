Майданчик буде відкритий впродовж осені

Артмайданчик орієнтований на і дітей, і на дорослих. Він також доступний для людей з обмеженими можливостями.

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Майданчик створили Національний комплекс "Експоцентр України" та Благодійний фонд "Творча спадщина родини Марії Примаченко" за підтримки ОПУ. Гроші з держбюджету не використовували – залучили меценатів.

Тут діти навчатимуться мистецтва через інтерактив. Вони підсвідомо й свідомо долучатимуться до сучасного українського мистецтва. Такої якості майданчиків я не бачив ніде у світі,

– зазначив гендиректор ВДНГ Євген Мушкін.

Біля Офісу Президента відкрили артмайданчик для дітей / Фото ОПУ

В ОПУ пояснили, що обрали роботи Примаченко, бо вони найкраще ілюструють добро, українську гостинність та національний колорит. Також у творчості художниці мистецтвознавці простежили інклюзивне світосприйняття – кожен образ унікальний і прекрасний. Саме так автори майданчика декларують основну ідею інклюзії – рівний простір для всіх.

Над фігурами для майданчика працювала група митців. Вони не просто артоб'єкти, але й виконують функції гірок, гойдалок, каруселі тощо.

Зауважимо, майданчик працюватиме у серпні та впродовж осені.