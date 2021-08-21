Площадка будет открыта в течение осени

Арт-площадка ориентирована и на детей, и на взрослых. Она также доступна для людей с ограниченными возможностями.

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Площадку создали Национальный комплекс "Экспоцентр Украины" и Благотворительный фонд "Творческое наследие семьи Марии Примаченко" при поддержке ОПУ. Деньги из госбюджета не использовали – привлекли меценатов.

Здесь дети будут учиться искусству через интерактив. Они подсознательно и сознательно будут приобщаться к современному украинскому искусству. Такого качества площадок я не видел нигде в мире,

– отметил гендиректор ВДНХ Евгений Мушкин.

Возле Офиса Президента открыли арт-площадку для детей / Фото ОПУ

В ОПУ объяснили, что выбрали работы Примаченко, потому что они лучше всего иллюстрируют добро, украинское гостеприимство и национальный колорит. Также в творчестве художницы искусствоведы проследили инклюзивное мировосприятие – каждый образ уникален и прекрасен. Именно так авторы площадки декларируют основную идею инклюзии – равное пространство для всех.

Над фигурами для площадки работала группа художников. Они не просто арт-объекты, но и выполняют функции горок, качелей, карусели и тому подобное.

Отметим, площадка будет работать в августе и в течение осени.