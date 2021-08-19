Українці розповіли про ставлення до СРСР

В Україні понад 30% громадян шкодують про розпад Радянського Союзу, а 61% – ні. При цьому найбільше тих, хто шкодує, на південному сході країни, серед представників старшого покоління, менш забезпечених.

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Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг". На думку політолога Володимира Фесенко, це скоріше такий сум у старшого покоління за минулим, за радянським кінематографом, за радянською музикою та власною молодістю.

Крім того, це зумовлено незадоволення рівнем свого життя сьогодні та втраченим. "Це не тільки молодість, у когось втрачена робота, хтось працював на великому підприємстві", – додав він.

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В Україні виросло нове покоління молоді

Та за 30 років Незалежності України нове покоління своїми поглядами, ідеями, цінностями та мріями помітно вирізняється серед інших демографічних груп. Ба більше, молодь, яка народилась в умовах глобального світу і не знала бар'єрів радянського часу, сьогодні задає нові тренди життя. Найголовніше, що вони себе ідентифікують, саме як українці.

Як зауважив соціолог та заступник директора соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів, чим молодші респонденти, тим більше це європейська самоідентифікація, чим старша, тим більше вони проживали свої кращі в радянську епоху. Ця ідентифікація зростає з віком.

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Власне положення українці оцінюють на середньому рівні, а країну – дещо нижче середнього. Основні дві емоції, які відчувають, думаючи про Україну – сум та гордість. Найбільше відчувають гордість за Батьківщину виборці Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

Зверніть увагу! Уявлення і про себе, і країну в електорату Зеленського та Порошенка значно оптимістичніші, ніж в інших кандидатів.

Люди, які народилися вже в Незалежній Україні також сходяться у визнанні досягнень. В той час, як старші більше тяжіють до традиційності. Найбільше виділяється група 16 – 24 років, саме вони найбільше відкритті до змін та прагнуть самоствердження.

Якими вважають себе молоді українці

Для самої молоді – вони більш патріотичні та моральні, ніж покоління їхніх батьків. Ба більше, рівень працьовитості молоді вище. Втім, коли йдеться про молодь, то в людей виникають асоціації з тими людьми, яких бачать біля себе.

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Відтак, коли мовиться про дітей незалежності на Заході, Галичині, Центрі та в Києві, молодь, за оцінками респондентів групи "Рейтинг", більш патріотична, відповідальна та працьовита.