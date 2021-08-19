Понад 60% українців вважає сучасну молодь патріотичною та моральною. Водночас більшість опитаних впевнені, що українська молодь малоосвічена та лінива.

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Уявлення українців про нове покоління

Загалом усі респонденти найкраще оцінили патріотизм нового покоління, а найгірше – рівень освіченості, про що свідчать дані дослідження.





Ось так українці уявляють сучасну молодь / Скриншот

Найкраще українську молодь оцінюють у столиці та на Заході України, зокрема на Галичині. Більшість респондентів вважає теперішній "цвіт нації" патріотичним, моральним, працьовитим та відповідальним. Також позитивну оцінку молодим українцям дали забезпечені громадяни.

Найгірше про молодь відгукнулися на Донбасі та на півдні України.



Уявлення про молодь у регіонах та за рівнем доходу / Скриншот

Жінки кращої думки про молодь

Загалом жінки відгукнулися про українську молодь краще, ніж чоловіки. Однак у питанні про освіченість нового покоління чоловіки схарактеризували його краще. Попри те, більшість чоловіків та жінки вважають, що молодь не є достатньо освіченою.



Думки чоловіків та жінок про українську молодь / Скриншот

До молоді лояльний електорат двох президентів

Виборці Володимира Зеленського та Петра Порошенка також високо оцінюють якості нового покоління України. Близько 70% опитаних вважають молодь моральною та патріотичною.

Найгірше оцінили якості молодих українців виборці Євгена Мураєва. Майже весь його електорат вважає українську молодь неосвіченою.

Також за даними дослідження, позитивне ставлення до молоді сформоване у тих, хто відчуває радість та гордість за свою країну.



Результати дослідження за електоратами та емоціями щодо країни / Скриншот

Розвиток молоді у пріоритеті

З деякими розбіжностями, але майже однозначно українці відповіли на питання про те, на що краще державі витрачати гроші – на підтримку старшого покоління чи розвиток молоді.

63% респондентів обрали другий варіант, водночас віддають перевагу підтримці старших 27% опитаних.