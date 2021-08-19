Найбільше за СРСР жалкують на Сході та Півдні України. Зокрема, у Донецькій, Луганській, Одеській, Запорізькій областях.
До речі Вперше в історії України: оприлюднили онлайн понад 135 тисяч імен "неблагонадійних" в СРСР
Чи шкодують українці через розвал Союзу
- Не шкодують – 61%;
- Шкодують – 32;
- Важко відповісти – 7%.
Шкодує за СРСР старше покоління
Серед людей за 50 років майже половина шкодує через розпад Союзу. Натомість серед людей, які народились за часів Незалежності, таких є лише до 15%
Чи шкодують українці про розвал СРСР / Опитування Рейтингу
Як СРСР вплинув на Україну
Понад 50% українців переконані, що радянський період вплинув на Україну як позитивно, так і негативно. Однак 23% впевнені, що вплив був скоріше негативним, 18% – скоріше позитивним.
Найбільше позитивного впливу бачать люди, що старші 50 років. Переважно це жителі Сходу та Півдня.
Порівняння життя в незалежній Україні та СРСР
Українці погодились, що рівень свободи слова та умови самореалізації кращі в сучасній Україні, ніж в СРСР. Однак щодо рівня життя думки розділились: 43% людей вважають, що він був вищий в СРСР, а 43% – в Україні.
Більшість респондентів схиляються до думки, що медицина та освіта була кращою у Радянському Союзі.
Порівняння життя в Україні та СРСР / Фото Рейтингу
Що треба знати про опитування
- Терміни проведення: 20 липня – 9 серпня 2021 року.
- Аудиторія: населення України віком від 16 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
- Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.
- Метод опитування: CATI. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 20000 респондентів.
- Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: по Україні – не більше 1,0%, по області – не більше 4%.