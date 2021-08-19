Найбільше за СРСР жалкують на Сході та Півдні України. Зокрема, у Донецькій, Луганській, Одеській, Запорізькій областях.

До речі Вперше в історії України: оприлюднили онлайн понад 135 тисяч імен "неблагонадійних" в СРСР

Чи шкодують українці через розвал Союзу

Не шкодують – 61%;

Шкодують – 32;

Важко відповісти – 7%.

Шкодує за СРСР старше покоління

Серед людей за 50 років майже половина шкодує через розпад Союзу. Натомість серед людей, які народились за часів Незалежності, таких є лише до 15%



Чи шкодують українці про розвал СРСР / Опитування Рейтингу

Як СРСР вплинув на Україну

Понад 50% українців переконані, що радянський період вплинув на Україну як позитивно, так і негативно. Однак 23% впевнені, що вплив був скоріше негативним, 18% – скоріше позитивним.

Найбільше позитивного впливу бачать люди, що старші 50 років. Переважно це жителі Сходу та Півдня.

Порівняння життя в незалежній Україні та СРСР

Українці погодились, що рівень свободи слова та умови самореалізації кращі в сучасній Україні, ніж в СРСР. Однак щодо рівня життя думки розділились: 43% людей вважають, що він був вищий в СРСР, а 43% – в Україні.

Більшість респондентів схиляються до думки, що медицина та освіта була кращою у Радянському Союзі.



Порівняння життя в Україні та СРСР / Фото Рейтингу

Що треба знати про опитування