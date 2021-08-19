Больше всего из-за развала СССР сожалеют на Востоке и Юге Украины. В частности, в Донецкой, Луганской, Одесской, Запорожской областях.
Кстати Впервые в истории Украины обнародовали онлайн более 135 тысяч имен "неблагонадежных" в СССР
Жалеют ли украинцы из-за развала Союза
- Не жалеют – 61%;
- Жалеют – 32;
- Трудно ответить – 7%.
Жалеет из-за развала СССР старшее поколение
Среди людей за 50 лет почти половина сожалеет из-за распада Союза. Зато среди людей, которые родились во времена Независимости, таких является лишь до 15%
Жалеют ли украинцы о развале СССР / Опросы Рейтинга
Как СССР повлиял на Украину
Более 50% украинцев убеждены, что советский период повлиял на Украину как положительно, так и отрицательно. Однако 23% уверены, что влияние было скорее негативным, 18% – скорее положительным.
Больше положительного влияния видят люди, старше 50 лет. Преимущественно это жители Востока и Юга.
Сравнение жизни в независимой Украине и СССР
Украинцы согласились, что уровень свободы слова и условия самореализации лучшие в современной Украине, чем в СССР. Однако по уровню жизни мнения разделились: 43% людей считают, что он был выше в СССР, а 43% – в Украине.
Большинство респондентов склоняются к мысли, что медицина и образование было лучше в Советском Союзе.
Сравнение жизни в Украине и СССР / Фото Рейтинга
Что надо знать об опросе
- Сроки проведения: 20 июля – 9 августа 2021.
- Аудитория: население Украины в возрасте от 16 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
- Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.
- Метод опроса: CATI. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 20 тысяч респондентов.
- Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: по Украине – не более 1,0%, по области – не более 4%.