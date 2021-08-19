Украинцы рассказали об отношении к СССР

В Украине более 30% граждан сожалеют о распаде Советского Союза, а 61% – нет. При этом больше всего сожалеющих на юго-востоке страны, среди представителей старшего поколения, менее обеспеченных.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг". По мнению политолога Владимира Фесенко, это скорее такая печаль у старшего поколения по прошлому, по советскому кинематографу, по советской музыке и собственной молодости.

Кроме того, это обусловлено неудовлетворенность уровнем своей жизни сегодня и потерянным. "Это не только молодость, у кого-то потерянная работа, кто-то работал на крупном предприятии", – добавил он.

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В Украине выросло новое поколение молодежи

И за 30 лет Независимости Украины новое поколение своими взглядами, идеями, ценностями и мечтами заметно выделяется среди других демографических групп. Более того, молодежь, которая родилась в условиях глобального мира и не знала барьеров советского времени, сегодня задает новые тренды жизни. Самое главное, что они себя идентифицируют именно как украинцы.

Как заметил социолог и заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысов, чем моложе респонденты, тем больше это европейская самоидентификация, чем старше, тем больше они проживали свои лучшие в советскую эпоху. Эта идентификация растет с возрастом.

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Собственное положение украинцы оценивают на среднем уровне, а страну – несколько ниже среднего. Основные две эмоции, которые испытывают, думая об Украине – грусть и гордость. Больше всего испытывают гордость за Родину избиратели Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Обратите внимание! Представления и о себе, и стране у электората Зеленского и Порошенко значительно оптимистичнее, чем у других кандидатов.

Люди, которые родились уже в Независимой Украине также сходятся в признании достижений. В то время как старшие больше тяготеют к традиционности. Больше всего выделяется группа 16-24 лет, именно они больше всего стремятся к изменениям и стремятся к самоутверждению.

Какими считают себя молодые украинцы

Для самой молодежи – они более патриотичны и нравственны, чем поколения их родителей. Более того, уровень трудолюбия молодежи выше. Впрочем, когда речь идет о молодежи, то у людей возникают ассоциации с теми людьми, которых видят возле себя.

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Следовательно, когда речь идет о детях независимости на Западе, Галиции, центре и в Киеве, молодежь, по оценкам респондентов группы "Рейтинг", более патриотична, ответственна и трудолюбива.