Возмутился, что перекрыли улицу: в Киеве водитель авто наехал на полицейского
Источник:телеграмм патрульной полиции Украины
В Киеве во время репетиций военного парада 20 августа перекрыли движение на перекрестке улиц Жилянской и Большой Васильковской. Водитель Киа требовал у патрульных пропустить его, а впоследствии даже наехал на полицейского.
Патрульный Владислав Подгорный получил ранение руки. Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.
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В Киеве водитель Киа наехал на полицейского
В полиции рассказали, что предупреждали водителей о перекрытии улиц из-за репетиции военного парада. Именно поэтому им советовали избрать другой маршрут.
Патрульные рассказали, что водитель Киа "решил, что это ограничение движения касается всех, кроме него". Он подъехал к патрульным и требовал его пропустить, когда же услышал отказ — начал конфликтовать и сделал вид, что у него сломался автомобиль и он не может его убрать с перекрестка.
Через некоторое время мужчина быстро тронулся с места и, двигаясь задним ходом, совершил наезд на патрульного, который стоял неподалеку. Патрульного госпитализировали в больницу для тщательного осмотра, а на место происшествия вызвали следователя и оперативную группу для оказания квалификации действий нарушителя,
– рассказали в полиции.
Водитель Киа наехал на полицейского: смотрите видео
Кстати, в полиции призвали всех соблюдать правила дорожного движения и мер безопасности во время проведения парада и не провоцировать конфликтные ситуации.
Что этому предшествовало
- В тот же день таксист пытался проехать по проспекту Победы в Киеве, хотя тот был перекрыт. Кроме того, он влез в колонну военной техники, которая ехала на парад.
- Он влился в колонну военной техники и решил проехать в ее составе по улице с ограниченным движением.
- Этот поступок сразу заметили правоохранители. Когда таксист поворачивал с проспекта Победы, прячась за бронетехникой, его остановили.
- Кстати, во время репетиции парада ко Дню Независимости 19 августа украинские военные отрабатывали строевой шаг под бесспорный хит "Путин х***о".