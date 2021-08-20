Возмутился, что перекрыли улицу: в Киеве водитель авто наехал на полицейского

В Киеве во время репетиций военного парада 20 августа перекрыли движение на перекрестке улиц Жилянской и Большой Васильковской. Водитель Киа требовал у патрульных пропустить его, а впоследствии даже наехал на полицейского.

Патрульный Владислав Подгорный получил ранение руки. Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.

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В Киеве водитель Киа наехал на полицейского

В полиции рассказали, что предупреждали водителей о перекрытии улиц из-за репетиции военного парада. Именно поэтому им советовали избрать другой маршрут.

Патрульные рассказали, что водитель Киа "решил, что это ограничение движения касается всех, кроме него". Он подъехал к патрульным и требовал его пропустить, когда же услышал отказ — начал конфликтовать и сделал вид, что у него сломался автомобиль и он не может его убрать с перекрестка.

Через некоторое время мужчина быстро тронулся с места и, двигаясь задним ходом, совершил наезд на патрульного, который стоял неподалеку. Патрульного госпитализировали в больницу для тщательного осмотра, а на место происшествия вызвали следователя и оперативную группу для оказания квалификации действий нарушителя,

– рассказали в полиции.

Водитель Киа наехал на полицейского: смотрите видео

Кстати, в полиции призвали всех соблюдать правила дорожного движения и мер безопасности во время проведения парада и не провоцировать конфликтные ситуации.

Что этому предшествовало