Враг в город не прорвался, но в Киеве орудуют диверсионные группы, – Кличко
Источник:Виталий Кличко
В столице Украины достаточно сложная ситуация с диверсантами. Однако защитники оперативно справляются.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко. Информацию обнародовали 26 февраля в 21:14.
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"Враг в город не прорвался, но в Киеве орудуют диверсионные группы", – подчеркнул Кличко.
Украинские защитники продолжают находить и обезвреживать диверсантов. С помощниками оккупантоов в Киеве борются военные, правоохранители и терроборона.
Участников диверсионных групп обезвреживают. По Киеву в течение дня были столкновения и перестрелки, в некоторых районах они продолжаются и сейчас.
Гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами ДРГ врага,
– заявил Кличко.
Обращение городского головы Киева 26 февраля: смотрите видео
Борьба в Харькове
26 февраля днем аналогичное решение было принято и в отношении Харькова. Местные власти заявили, что будут ликвидировать людей и авто, которые будут находиться в комендантский час на улице.
Таким образом, харьковчане борются с диверсантами, которых поймали немало во время нанесения разметок на стратегические объекты.
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