Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко. Информацию обнародовали 26 февраля в 21:14.

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"Враг в город не прорвался, но в Киеве орудуют диверсионные группы", – подчеркнул Кличко.

Украинские защитники продолжают находить и обезвреживать диверсантов. С помощниками оккупантоов в Киеве борются военные, правоохранители и терроборона.

Участников диверсионных групп обезвреживают. По Киеву в течение дня были столкновения и перестрелки, в некоторых районах они продолжаются и сейчас.

Гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами ДРГ врага,

– заявил Кличко.

Обращение городского головы Киева 26 февраля: смотрите видео

Борьба в Харькове

26 февраля днем ​​аналогичное решение было принято и в отношении Харькова. Местные власти заявили, что будут ликвидировать людей и авто, которые будут находиться в комендантский час на улице.

Таким образом, харьковчане борются с диверсантами, которых поймали немало во время нанесения разметок на стратегические объекты.