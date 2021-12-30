Во время пожара пожарные спасли даму с собачкой: милое фото
Источник:фейсбук ГСЧС Киева
В девятиэтажном жилом доме на улице Кондратюка в Оболонском районе Киева 30 декабря произошел пожар. Пожарным удалось ликвидировать возгорание.
Спасатели установили, что огонь возник в одной из квартир на втором этаже. В доме находилась женщина с домашним любимцем.
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Удалось ли избежать жертв
Пожарные вывели женщину на свежий воздух. Впоследствии ее передали бригаде скорой помощи. Кроме этого, пожарные спасли собаку, которая находилась в квартире.
Пожарные ликвидировали пожар в Оболонском районе Киева / Фото фейсбук-страницы ГСЧС Украины в Киеве
Спасателям удалось полностью ликвидировать пожар. Для этого привлекли четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 работников личного состава.
К счастью, удалось избежать жертв и пострадавших. В настоящее время устанавливается причина пожара.
Животное, которое удалось спасти / Фото фейсбук-страницы ГСЧС Украины в Киеве
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Как спасали котенка в Харькове: смотрите видео
Полный текст публикации сообщества Главного управления ГСЧС Украины в Киеве
Во время пожара в квартире спасена женщина и ее собака
30 декабря в 9:47 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник в 9-этажном жилом доме по ул. Кондратюка, 4а в Оболонском районе столицы.
На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений. После прибытия спасатели установили, что возгорание произошло в одной из квартир на 2-м этаже.
Во время тушения пожара бойцы спасли женщину из дома, где произошел пожар. Пожарные вывели ее на свежий воздух по лестничной клетке и передали бригаде скорой помощи. Также в ходе ликвидации пожара из квартиры спасли собаку.
В 10:37 пожарные локализовали возгорание и в 10:41 – ликвидировали.
На месте было привлечено 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 15 работников личного состава.
Причина пожара устанавливается.
Жертв и пострадавших нет.