Все невакцинированные: жуткое фото из морга киевской больницы

Среди десятков тысяч тяжелобольных на COVID-19, которые попали в реанимацию, почти не было вакцинированных людей. В медицинских учреждениях говорят, что вакцинированные не умирают от этой болезни.

Фоторепортаж из киевской больницы №4 сделал известный журналист Сергей Супинский. По его словам, в день съемки в медицинском учреждении умерли 12 человек. Вакцинированных среди них не было.

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Чтобы привлечь внимание общества и собственных друзей-антиваксеров, мужчина опубликовал жуткое фото из морга.

Вакцинированных в реанимации не было

По словам Супинского, картинку с телами в пластиковых пакетах он выложил не ради споров или убеждения кого-то из идейных противников.

Фотокорреспондент подчеркнул, что хочет лишь привести факты о том, что среди умерших в больнице 18 ноября не было ни одного вакцинированного.

Не было людей с прививкой в день съемок и в реанимации.



Окончание пути невакцинированных от COVID-19 / Фото Сергея Супинского

Полный текст сообщения Сергея Супинского в Фейсбуке:

Решил запостить эту картинку специально для друзей-антиваксеров. Не хочу больше ни с кем спорить и никого убеждать, приведу только циферки. В день съемки в больнице за сутки от ковида умерли 12 человек, среди них не было вакцинированных. И в реанимации в тот же день не было ни одного вакцинированного. А вы продолжайте говорить "fuckcine" – это же весело... Как-то так.

Киев может выйти из красной зоны

По состоянию на 19 ноября ситуация с распространением COVID-19 в Киеве начала постепенно улучшаться. Сейчас кровати с кислородом в медицинских учреждениях заполнены на 71%. Больницы загружены на 66%. За сутки 18 ноября заражение вирусом зафиксировали у 1 782 человек. 41 человек умер.