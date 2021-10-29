Вспомнили в шаге от локдауна: в Киеве выстроились очереди на вакцинацию

За три дня до введения в Киеве красной зоны карантина киевляне начали массово идти на вакцинацию. Целые очереди из желающих привиться заметили в разных районах города 29 октября.

На кадрах, распространяемых в соцсетях, видно, что люди идут в центры вакцинации вблизи своих домов, а также в торгово-развлекательных центрах.

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Во многих районах Киева наблюдаются большие очереди на вакцинацию / Фото телеграм-канала "Реальный Киев"

В центре – спокойно, в спальных районах – толпы

Немалое скопление людей в очереди за прививкой заметили на Минском массиве. Между тем, в торгово-развлекательном центре Gulliver вблизи метро "Дворец спорта" обстановка спокойная. На видео от телеграм-канала "Киев сейчас" видно, что люди подходят к кабинкам, но слишком большого ажиотажа и толп нет.

У Gulliver нет большого ажиотажа в пунктах вакцинации: видео

Не обошлось без фанатов "мирового заговора"

Между тем, телеграм-канал "Регионалити" показал курьезное видео, снятое в одном из торгово-развлекательных комплексов столицы. На нем противник вакцинации убеждал людей, что им хотят уколоть "число Сатаны", потому что на каждом флаконе препарата есть код с цифрами. Также неадекват восклицал, что пандемии действительно не существует, а на Земле просто хотят воспроизвести подобие Третьего Рейха нацистов.

Мужчина убеждал людей, что вакцинация – это мировой заговор: видео

Кто стоит за антивакцинаторской пропагандой в Украине

Центр противодействия дезинформации СНБО установил, что месседжи с пропагандой отказа от вакцинации в Украине массово распространяют несколько курирующиеся из России телеграм-каналы. Цель действий злоумышленников – уменьшение уровня прививок среди населения и прирост смертности от коронавируса.

В Киеве люди массово пошли на вакцинацию перед усилением карантина: видео