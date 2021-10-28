Телеграм-каналы распространяют сообщения о якобы негативных последствиях вакцинации. Фейки продвигают и в постах, и в комментариях от ботов.

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Все эти каналы администрируют в Россию. Эту информацию подтвердили также в Службе безопасности Украины. Интересно, что на территории России распространяют совсем другие нарративы – там призывают людей прививаться от COVID-19.

Ссылаются на фейковые исследования

В распространении фейков заметили телеграм-канал "Сплетница". В утверждениях против вакцинации он ссылается на "исследования Университета Джона Хопкинса". На самом деле канал подает статистику с ютуб-канала под названием Joel Smalley. В самом Университете Джонса Хопкинса нет такого работника.



Телеграм-канал "Сплетница" призывает не вакцинироваться / Скриншот

В России и на оккупированных территориях Украины призывают вакцинироваться

В то же время для жителей временно оккупированного Донбасса и Крыма распространяют совершенно другую информацию. В публикациях их информируют о необходимости прививок и высмеивают антивакцинаторов. Для продвижения вакцинации привлекают лидеров мнений и блогеров.



На оккупированные территории распространяют другую информацию / Скриншот

О важности вакцинации пишут и в самой России. Кремлевские СМИ публикуют заявления президента Владимира Путина о необходимости сделать прививку.

В Украине вакцинироваться – грех, а в России – нет: двойные стандарты у московского патриархата

Существенную роль в распространении антивакцинаторских идей играют Русская православная церковь и Украинская православная церковь московского патриархата. Так, в Украине РПЦ выступает против вакцин и даже организует митинг под зданием Верховной Рады с плакатами "Вакцинация убивает", "Нет медицинским экспериментам. Защитим наших детей". Кроме того, российские церковники отмечают, что вакцинация – это "грех".

Однако та же самая церковь призывает к вакцинации российскую аудиторию. РПЦ даже распространяет информацию о видах вакцин, развенчивает мифы, связанные с ними, и отмечает, что прививки не являются грехом.



РПЦ призывает россиян вакцинироваться / Скриншот

Полномасштабная и длительная дезинформационная операция угрожает жизни и безопасности украинцев. Количество пострадавших будет расти, если не принять необходимые меры для противодействия в информационном пространстве,

– подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.



Двойные стандарты российской пропаганды / Скриншот

Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается