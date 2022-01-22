Вспышка коронавируса: пойдут ли школы Киева на дистанционку

В Киеве и в целом по Украине фиксируют серьезные вспышки коронавируса. В КГГА заявили, что школы столицы пока работают в обычном режиме, однако решение о дистанционном обучении будет принимать каждое учреждение отдельно.

Сейчас в столице низкий показатель заболеваемости среди школьников. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

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Две школы столицы уже на дистанционке

Валентин Мондриевский пояснил, что решение о дистанционке каждая школа будет принимать самостоятельно с учетом количества больных коронавирусом среди учащихся. Например, 2 школы столицы уже учатся онлайн из-за вспышки COVID-19.

Киев сейчас находится в желтой карантинной зоне, а это значит, что все школы работают в стандартном режиме. В то же время руководство школ должно принимать самостоятельное решение о переводе на дистанционный режим обучения класса, его параллели или всей школы – исходя из ситуации с заболеваемостью именно в учебном заведении,

– заявил Мондриевский.

В целом среди более 320 тысяч учащихся столичных школ, около 1 500 больных коронавирусом.

Случаи заболевания среди учащихся в классе могут побудить руководство школы отправить на онлайн-обучение отдельные классы. По словам Мондриевского, в Киеве около 1 000 таких случаев.

Заместитель председателя КГГА отметил, что столичная власть делает все возможное для того, чтобы предотвратить стремительное распространение коронавируса.

Также в КГГА отметили, что киевские педагоги являются лидерами по количеству вакцинированных. Две дозы вакцины получили 98% работников школ Киева.

Вспышка коронавируса в Украине: последние новости

За сутки 21 января в Украине обнаружили 22 473 случая коронавируса. В больницах оказались 2 608 больных. Киев в тройке лидеров среди заболеваемости – 1 744 новых случая.

В то же время за минувшие сутки 91 319 украинцев вакцинировались против коронавируса. Из них почти 26 тысяч получили бустерную дозу вакцины. В целом количество вакцинированных превышает 15 миллионов.

Однако ситуация с заболеваемостью существенно осложняется. Из-за этого 10 областей Украины из желтой зоны перешли к оранжевой.

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