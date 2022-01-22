Сегодня, 22 января, в нее попала Винницкая и Хмельницкая область. Об этом свидетельствуют обновленные данные Министерства здравоохранения.
Внимание В ООН предупредили о риске нового штамма коронавируса, хуже Омикрона
Сегодня в оранжевой зоне находятся такие области:
- Ивано-Франковска-в регионе целых 3 критических показателя (новых случаев, уровня и динамики госпитализаций);
- Ровненская;
- Сумская;
- Черновицкая;
- Львовская;
- Тернопольская;
- Житомирская;
- Черниговская;
- Винницкая;
- Хмельницкая.
Ситуация в других регионах
Уровень заболеваемости по стране растет – сейчас 374 на 100 тысяч населения. Однако оптимальный показатель – не более 75 на 100 тысяч человек.
Коэффициент выявления случаев инфицирования составляет 17% при норме не более 20. Охват тестирования находится на уровне 1 447 при минимальной норме 300 на 100 тысяч населения.
Ситуация с эпидемситуацией в Украине / инфографика Минздрава
Правительство перевело Ивано-Франковскую область в красную зону
Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в пятницу, 21 января, отнесла Ивано-Франковскую область в красную зону карантина. Ограничения начнут действовать с 24 января.
Кому еще грозит красная зона
На фоне распространения штамма Омикрон в Украине уже и появились вероятные претенденты, чтобы перейти на красный уровень эпидемической опасности. Об этом рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко.
Ровненская и Черновицкая области – потенциальные кандидаты, чтобы зайти в красный уровень эпидоопасности,
– заявил Ляшко.
Он добавил, что также во Львовской области 3 дня подряд растет динамика уровня госпитализаций пациентов с COVID-19, остальные показатели пока не превышены, поэтому о переводе региона в красную зону пока не говорится.
Хотя накануне сообщалось, что во Львове готовятся усилить карантин на местном уровне.
Адаптивный карантин в Украине / данные: Минздрав / инфографика 24 канала