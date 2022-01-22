Сьогодні, 22 січня, до неї потрапила Вінниччина та Хмельницька область. Про це свідчать оновлені дані Міністерства охорони здоров'я.

Увага В ООН попередили про ризик нового штаму коронавірусу, гіршого за Омікрон

Сьогодні в помаранчевій зоні перебувають такі області:

Івано-Франківська – у регіоні цілих 3 критичних показники (нових випадків, рівня та динаміки госпіталізацій); Рівненська; Сумська; Чернівецька; Львівська; Тернопільська; Житомирська; Чернігівська; Вінницька; Хмельницька.

Ситуація в інших регіонах

Рівень захворюваності по країні зростає – нині 374 на 100 тисяч населення. Натомість оптимальний показник – не більше 75 на 100 тисяч людей.

Коефіцієнт виявлення випадків інфікування становить 17% при нормі не більше 20. Натомість охоплення тестування перебуває на рівні 1 447 при мінімальній нормі 300 на 100 тисяч населення.



Ситуація з епідемситуацією в Україні / Інфографіка МОЗ

Уряд перевів Івано-Франківську область у червону зону

Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у п'ятницю, 21 січня, віднесла Івано-Франківську область до червоної зони карантину. Обмеження почнуть діяти з 24 січня.

Кому ще загрожує червона зона

На тлі поширення штаму Омікрон в Україні вже й з'явилися ймовірні претенденти, щоб перейти на червоний рівень епідемічної небезпеки. Про це розповів глава МОЗ Віктор Ляшко.

Рівненська та Чернівецька області – потенційні кандидати, щоб зайти в червоний рівень епідонебезпеки,

– заявив Ляшко.

Він додав, що також у Львівській області 3 дні поспіль зростає динаміка рівня госпіталізацій пацієнтів з COVID-19, інші показники поки не перевищені, тому про переведення регіону в червону зону поки не мовиться.

Хоча напередодні повідомлялось, що у Львові готуються посилити карантин на місцевому рівні.

Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу