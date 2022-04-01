ВСУ освободили Вышеград Киевской области, – Минобороны

Украинские защитники 31 марта освободили от россиян село Вышеград Киевской области. Ранее сообщали о Вышгороде, однако этот город захватчики и не занимали.

Об освобождении украинскими военными Вышеграда в эфире национального телемарафона рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Украинцы освободили село Вышеград

Заместитель главы Минобороны отметила, что оккупантов удалось выбить из села Вышеград Бучанского района, а не из Вышгорода, как сообщали ранее. Ведь этот город россияне не оккупировали.

Маляр заметила, что такие неточности случаются, ведь сейчас очень много информации. Боевые действия продолжаются почти по всей стране.

Раньше мы сосредотачивались на Донецкой и Луганской областях, и вся страна знала населенные пункты там, было все просто и очевидно. Сейчас действительно сложно. Оговорки случаются и бывают ошибки оскорбительные,

– подчеркнула заместитель министра.

В то же время, она отметила, что если ошибки случаются, то важно их исправлять.

Напомним, ранее заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Александр Грузевич заявил, что украинская армия возобновила контроль над Вышгородом.

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