"Выбивала кулаком стекло": как работник НП спас 92-летнюю бабушку – новые детали

Руководитель одного из киевских отделений "Новой почты" Михаил спас 15 февраля бабушку, квартиру которой охватил дым. Спасатели отметили, что он действовал оперативно.

Мужчина увидел, что на втором этаже дома на улице Кирилловской, где располагается "Новая почта", загорелась квартира. Из квартиры не могла самостоятельно выйти женщина.

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"Я увидел, что бабушка в квартире. Она кулаком выбивала стекло. Я взял у соседей лестницу и залез доставать оттуда бабусю", – сказал Михаил.

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Сработал оперативно

Представитель "Новой почты" отметил, что Михаил – профессионал. Он не первый год работает руководителем подразделения.

"Он хорошо сработал. Фактически вытащил бабушку из дыма. Он до прибытия пожарных подразделений огнетушителями тушил пожар", – отметил мужчина.

Работник ГСЧС рассказал, что Михаил сориентировался до приезда спасателей.

Действовал очень смело и оперативно. Бабушке 92 года,

– сказал спасатель.

Детали пожара на Кирилловской