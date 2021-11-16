Вынуждены идти на непопулярное решение, – Кличко о повышении цен на проезд в транспорте Киева
Источник:Interfax
Кличко рассказал, что в Киеве сейчас сложная ситуация с городским транспортом. Он отметил, что цена на проезд давно не соответствует его себестоимости.
Мэр города говорит, что "это непопулярное решение", и цены на проезд долго не повышали. Хотя другие города уже давно это сделали. Ситуацию с транспортом Кличко прокомментировал 16 ноября.
К теме Разовый билет – 20 гривен: в Киеве повысят стоимость проезда в общественном транспорте
Повышение цен – вынужденный шаг
Кличко отмечает, что стоимость электроэнергии, топлива и расходных материалов существенно выросла. К тому же работникам необходимо выплачивать зарплаты, ремонтировать и обслуживать подвижной состав и покупать новый общественный транспорт.
Учитывая это, Киев "вынужден повысить стоимость проезда". Мэр столицы напомнил о тарифах, которые начнут действовать с 1 января.
Для пассажиров, которые пользуются проездными билетами, цена одной поездки составит 14 гривен 20 копеек. Если же человек приехал из другого города и хочет купить разовую поездку или всего несколько, то ему проезд будет стоить 20 гривен,
– подчеркнул Кличко.
Мэр добавляет, что в городе в дальнейшем будут действовать льготы на проезд для всех социально уязвимых категорий населения. Хотя, по его словам, государство не компенсирует эти расходы городскому бюджету.
Новая цена за проезд в Киеве
- Разовый билет будет стоить 20 гривен
- Для пассажиров с карточкой киевлянина стоимость поездки составит 12 гривен независимо от количества поездок (при отсутствии льгот).
- Для киевлян, которые покупают электронный билет, цена проезда составит от 15 гривен (при покупке 50 поездок) до 20 гривен (при покупке 1 – 9 поездок).