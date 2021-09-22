Вырвал сумку и помчался: в центре Киева велосипедист совершил дерзкое ограбление

На проспекте Победы в Киеве парень на велосипеде вырвал сумку из рук женщины и скрылся. Инцидент произошел 21 сентября и попал на камеры видеонаблюдения. Следовательно, правоохранителям удалось установить личность злоумышленника.

Пострадавшая после ограбления немедленно обратилась на линию 102. На место преступления сразу же прибыла следственно-оперативная группа и патрульный экипаж.

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Грабитель оказался ранее несудимым гражданином 2003 года рождения / Фото полиции Киева

Ограбил и "сбросил" вещи

Молодой человек совершил ограбление, проезжая мимо женщины: он вырвал ее сумку и скрылся в неизвестном направлении.

Впоследствии во время обследования территории полицейские таки нашли вещи пострадавшей.

Установить личность грабителя удалось после опроса свидетелей, самой заявительницы и ознакомления с записями системы "Безопасный город".

Им оказался ранее несудимый гражданин 2003 года рождения.



Грабитель вырвал сумку из рук женщины и скрылся на велосипеде / Фото полиции Киева

Светит несколько лет тюрьмы

Правоохранители уже зарегистрировали уголовное производство по части 1 статьи 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж). Виновнику грозит до четырех лет лишения свободы.

Сейчас парню готовят сообщение о подозрении, а также ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения.

"Смельчак" из Оболони

Случай с ограблением 21 сентября произошел и на киевской Оболони. Там злоумышленник проник в салон красоты и попытался украсть ноутбук. Его поймали с поличным, и сейчас грабитель может сесть за решетку на восемь лет.

Текст публикации полиции Киева:

Ювенальные полицейские Киева установили несовершеннолетнего, ограбившего киевлянку.

Злоумышленник, проезжая на велосипеде мимо женщины, схватил ее сумку и скрылся. Теперь ему грозит до четырех лет тюремного заключения.

В полицию Киева на спецлинию 102 обратилась местная жительница, которая сообщила о том, что на проспекте Победы ее ограбил неизвестный. По указанному адресу оперативный дежурный немедленно направил следственно-оперативную группу территориального подразделения и экипаж патрульных полицейских.

Как рассказала начальник сектора ювенальной превенции Святошинского управления полиции Оксана Пономаренко, прибыв на место, правоохранители опросили заявительницу и свидетелей произошедшего, а также изучили видео с камер наблюдения системы "Безопасный город":

"В ходе следственных действий мы выяснили, что злоумышленник передвигался на велосипеде. Проезжая мимо прохожей, он схватил ее сумку и скрылся. Тщательно обследовав территорию района, мы нашли ее вещи, а затем установили личность грабителя. Им оказался ранее несудимый местный житель, 2003 года рождения".

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по части 1 статьи 186 Уголовного кодекса Украины – это грабеж. Под процессуальным руководством окружной прокуратуры следователи готовят парню сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.