На Вышгородщине задержан мужчина, который вывез рога лося из зоны отчуждения

На Вышгородщине полицейские задержали злоумышленника, пытавшегося вывезти из Чернобыльской зоны рога лося. О случае правоохранители рассказали 2 декабря.

Опасную находку в его машине обнаружили на одном из контрольно-пропускных пунктов зоны радиоактивного загрязнения Чернобыльской атомной электростанции.

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Хотел провезти смертельный трофей исподтишка

Подпольно вывезти рога за пределы безусловного отселения пытался 59-летний житель Славутича. Мужчина надеялся сделать это без обязательного разрешения и прохождения дозиметрического контроля.



Рога лося нашли во время осмотра авто мужчины / Фото полиции Киевской области



Опасный трофей из зоны отчуждения вез 59-летний житель Славутича / Фото полиции Киевской области

Как накажут охотника

Следователи уже открыли уголовное производство по факту нарушения требований режима радиационной безопасности. Подозреваемому грозит штраф в размере 50 – 80 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на 1 – 3 года, или лишение свободы на тот же срок.



Теперь злоумышленник может оказаться в тюрьме / Фото полиции Киевской области

Браконьерство возле ЧАЭС процветает

В конце сентября в Киевской области поймали браконьера, убившего в зоне отчуждения молодого оленя. У злоумышленника изъяли голову животного и полные мешки мяса.

Текст публикации полиции Киевской области:

Полиция Вышгородщины обнаружила мужчину, пытавшегося вывезти рога лося из зоны Чернобыльской атомной электростанции.

На одном из контрольно-пропускных пунктов зоны радиоактивного загрязнения Чернобыльской атомной электростанции работники отдела полиции №1 Вышгородского районного управления полиции во время проверки легкового автомобиля обнаружили рога лося.

59-летний житель Славутича в салоне транспортного средства пытался вывезти рога за пределы безусловного отселения без предусмотренного законом разрешения и дозиметрического контроля.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 267-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф от пятидесяти до восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от одного до трех лет, или лишение свободы на тот же срок. Уважаемые граждане, призываем вас соблюдать нормы действующего законодательства.