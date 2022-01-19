Взятки с врачей и торговля COVID-сертификатами: в Киеве задержали директора медучреждения

В Киевском городском детском диагностическом центре разоблачили масштабную коррупционную схему. Ее организовала руководительница медучреждения и трое сообщников. Об этом стало известно 19 января.

Выяснилось, что злоумышленница требовала немалые взятки с подчиненных врачей, а также занималась продажей поддельных сертификатов вакцинации.

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Хочешь работать – плати

Руководитель медучреждения заставляла врачей отчислять ей часть зарплаты за возможность продолжать работать в этой клинике. Размер "дани" постоянно варьировался и зависел от количества рабочих смен медика в конкретном месяце.

В частности, удалось задокументировать вымогательство и получение женщиной 46 тысяч взятки. Кроме того, ее задержали с поличным во время получения еще 30 тысяч гривен.



Правоохранители провели обыски у причастных к сделке / Фото Киевской городской прокуратуры



Подозреваемые во время обысков пытались избавиться от мобильных телефонов / Фото Киевской городской прокуратуры

Махинация с eHealth

Кроме взяточничества, директора медучреждения подозревают в причастности к выдаче поддельных сертификатов вакцинации против COVID-19. Воплощать в жизнь преступный план ей помогали врач упомянутого диагностического центра, бывшая советник заместителя председателя КГГА и экс-заместитель министра социальной политики Украины.

Группировка вносила ложные сведения о вакцинации граждан в систему Helsi.me, однако на самом деле никаких процедур не осуществляла. За это с желающих приобрести поддельные сертификаты требовали по 250 долларов.

У каждого из злоумышленников была своя роль в этой сделке. Так, двое сообщников искали возможных "клиентов" и принимали от них заказы. После этого всю информацию передавали руководителю медучреждения. А уже она передавала составленные списки "вакцинированных" врачу. В итоге ложная информация вносилась в систему и подтягивалась в Дии.



Масштабную коррупционную схему разоблачили в Киевском городском детском диагностическом центре / Фото Киевской городской прокуратуры



В обысках также участвовала СБУ / Фото Киевской городской прокуратуры

Избавлялись от улик, как могли

После разоблачения схемы правоохранители провели обыски дома и на работе у подозреваемых. В процессе они изъяли мобильные телефоны, черновики и копии паспортов граждан Украины, которые покупали COVID-сертификаты.

Показательно, что перед началом обысков одна из фигуранток дела выбросила мобильный телефон в окно, а другая выключила смартфон и спрятала его за шкафом.

В конце концов руководительницу диагностического центра задержали. Ей объявили о подозрении в получении неправомерной выгоды в крупном размере, совершенном служебным лицом, которое занимает ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц.

За указанные преступления предусматривается наказание в виде лишения свободы на 5 – 10 лет, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 3 года и конфискация имущества.

Что же до ее трех сообщников, то их вместе с руководительницей медучреждения подозревают в несанкционированном изменении информации, которая обрабатывается в автоматизированных системах, содеянном лицом, имеющим право доступа к ней. К тому же, это все было осуществлено по предварительному сговору группой лиц и привело к значительному ущербу.

За это подозреваемых могут посадить на 3 – 6 лет, а также лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 3 года.