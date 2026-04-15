В Киеве саперы взорвали боевую часть ракеты "Искандер-К".

В Киеве правоохранители обнаружили обломок российской ракеты "Искандер-К". Утром 15 апреля найденную боевую часть обезвредили саперы.

Взрыв в столице прогремел примерно в 10:05. Об обезвреживании боевой части сообщили в полиции.

Смотрите также В сети писали о взрывах в Киеве: в КГГА отреагировали

Как саперы обезвредили боевую часть ракеты?

В полиции сообщили, что обломок ракеты нашли в лесной местности в Деснянском районе столицы. Сейчас доступ к территории ограничили.



Обломок вражеской ракеты в Киеве / Фото полиции



Саперы уничтожили боевую часть "Искандер-К" / Фото полиции

Правоохранители отметили, что на место находки сразу прибыли саперы и следственно-оперативная группа и добавили, что жители Киева могут услышать взрывы.

Сегодня около 07:00 специалисты будут проводить контролируемое уничтожение боеприпаса. В этот период жители близлежащих районов могут слышать звуки взрывов – это плановые работы, которые не несут угрозы,

– заявили в полиции.

Когда еще в Киеве и области обезвреживали обломки вражеских ракет?